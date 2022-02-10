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В Совфеде предложили облагать акцизом одноразовые вейпы и жидкости для них

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын в четверг внесут в Госдуму законопроект о введении комбинированной ставки акциза и на одноразовые электронные средства доставки никотина (вейпы), и на жидкость, которая неотделима от этого устройства, правительство концептуально поддерживает инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него», — утверждается в тексте пояснительной записки.

По мнению авторов, законопроект предназначен, чтобы установить боле справедливое налоговое регулирование, направленное на максимальное привлечение в федеральный бюджет дополнительных доходов от никотиносодержащей продукции.

Ранее фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.

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