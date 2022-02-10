Украинский министр захотел накормить миллиард человек

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что страна планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что Украина «все увереннее» претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

«Двадцать лет назад Украина «кормила» всего лишь 40 млн. человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию порядка 400 млн. человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда населения мира», — рассказал Лещенко.

Он подчеркнул, что украинское сельское хозяйство в 2021 году показало самый высокий прирост производства на 14,4%.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что офис президента Украины рассматривает возможность введения в стране продуктовых талонов в связи с кризисом. По его словам, в администрации украинского лидера считают, что поддержку следует оказать наиболее уязвимым слоям населения.