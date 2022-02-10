Россияне оценили доступность медицинской помощи

Итоги всероссийского опроса, проведенного телеканалом «Доктор», показывают: почти половина россиян негативно оценивают ситуацию с доступом к медицинской помощи, и 57% считают, что ситуация с медицинской помощью за последний год ухудшилась. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

46% россиян дают позитивную оценку медицинской помощи в России: каждый пятый (21%) выбрал оценку «Хорошо», и почти четверть респондентов – «Скорее хорошо». Доля тех, кто дал негативную оценку, составляет 41%: примерно поровну тех, кто дал оценки «Плохо» и «Скорее плохо».

Исследование демонстрирует прямую связь оценок медицинской помощи с доходом респондентов: чем выше материальная обеспеченность, тем больше положительных оценок, чем ниже – тем более негативно характеризуют ситуацию с мед. помощью. Так, среди самых малообеспеченных групп почти половина дает негативные оценки доступности медицинской помощи и лишь треть – позитивные, а в самой обеспеченной группе 2/3 дают позитивные оценки и лишь четверть – отрицательные. Из всех социальных групп число положительных оценок значительно выше среди студентов (71%), а число отрицательных – среди безработных (51%).

Есть различия и по возрасту: больше всего положительных оценок (64%) встречается среди ответов наиболее молодой возрастной группы. Старшие респонденты (45-59 лет и 60+ лет) менее лояльны: количество тех, кто не имеет к медицине претензий, равно 41% и 44% соответственно. Самая довольная медицинской помощью группа – мужчины 18-24 года (67% положительных оценок), а самая недовольная – мужчины 45-59 лет (48% отрицательных оценок).

Кроме этого, больше половины опрошенных (57%) отметили негативные изменения, в то время как на позитивные указали чуть более четверти (28%).

О положительной динамике чаще говорили молодые мужчины, об отрицательной – женщины 45-59 лет. Здесь также сохраняется и корреляция с уровнем дохода: чем он выше, тем больше респонденты склонны видеть в медицине положительные изменения. Но даже в самой обеспеченной группе половина считают, что ситуация с медициной в стране стала хуже; среди наименее обеспеченных россиян таких уже 2/3.

В опросе участвовали жители РФ в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных — 1606 человек.

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