Россиянам рассказали об смертельно опасном симптоме «омикрона» у детей

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «омикрон» у детей до пяти лет, в частности у мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отек гортани. Об этом сообщает URA.RU.

«Острый ларинготрахеит развивается в основном у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. До этого у детей раннего возраста его развитие чаще наблюдалось при парагриппе, но сейчас растет количество таких случаев и при «омикроне», так как этот вариант активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает острое воспаление. Развивается стеноз буквально за несколько часов. Если в этом случае ребенка вовремя не госпитализировать, он может погибнуть», — рассказал врач.

Он подчеркнул, если у ребенка на фоне заболевания побледнел или посинел носогубный треугольник, кашель стал «лающим», голос осип, а дыхание стало частым, шумным и свистящим с участием вспомогательной мускулатуры, развивается одышка и беспокойство, это означает, что заболевшему необходима незамедлительная помощь медиков.

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