Вице-губернатор Петербурга Потехина: в гимназии проводится проверка после скандала из-за Хармса

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила, что комплексная проверка проводится в Санкт-Петербурге после ситуации с увольнением педагога гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной из-за якобы стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом она рассказала в эфире телеканала »Санкт-Петербург».

«Сегодня идет проверка. Проверка идет комплексная, не только по этому конкретному эпизоду, потому что если есть обращение и педагога, и общественности, и если есть обращение, что что-то там не так с образовательной программой, то в этом нужно разбираться. То, что очевидно абсолютно – никаких проблем с Хармсом и Введенским, конечно, в школе нет. Это школьная программа. Другое дело, что школьная программа предполагает время, место, последовательность… Школа живет по правилам, всему свое время и свое место», — рассказала Потехина.

Она добавила, что в рамках проверки специалисты также работают с тремя другими школами, где успела поработать Сапрыкина.

Ранее стало известно, что руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило учительницу Серафиму Сапрыкину уволиться из-за того, что она читала на уроке в десятом классе стихи поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.