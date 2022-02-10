Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Cатирический мультсериал «Футурама» получит продолжение 01:56
Украина в 2022 году может получить американские катера Mark VI 01:51
Макрон прокомментировал свой диалог с Путиным 01:40
Российский хоккеист попал в голосование ИИХФ на лучшего игрока дня на ОИ 01:37
Северный флот РФ получит первый штатный носитель гиперзвукового оружия 01:27
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления 01:19
Губерниев считает, что WADA по-хамски пытается выбить Россию с Олимпиады 01:18
Россиянам рассказали об смертельно опасном симптоме «омикрона» у детей 01:17
Шведская лыжница рассказала, как потеряла сознание после гонки на ОИ 01:01
Поезд протаранил легковой автомобиль в Москве 00:57

Вице-губернатор Петербурга Потехина: в гимназии проводится проверка после скандала из-за Хармса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила, что комплексная проверка проводится в Санкт-Петербурге после ситуации с увольнением педагога гимназии №168 Серафимы Сапрыкиной из-за якобы стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом она рассказала в эфире телеканала »Санкт-Петербург».

«Сегодня идет проверка. Проверка идет комплексная, не только по этому конкретному эпизоду, потому что если есть обращение и педагога, и общественности, и если есть обращение, что что-то там не так с образовательной программой, то в этом нужно разбираться. То, что очевидно абсолютно – никаких проблем с Хармсом и Введенским, конечно, в школе нет. Это школьная программа. Другое дело, что школьная программа предполагает время, место, последовательность… Школа живет по правилам, всему свое время и свое место», — рассказала Потехина.

Она добавила, что в рамках проверки специалисты также работают с тремя другими школами, где успела поработать Сапрыкина.

Ранее стало известно, что руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило учительницу Серафиму Сапрыкину уволиться из-за того, что она читала на уроке в десятом классе стихи поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть