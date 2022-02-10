Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в текущем году

На Курилах и Камчатке в этом году ожидаются сильные землетрясения. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков изданию Ura.ru.

«Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят», — заявил в ходе беседы специалист.

На данный момент нет конкретной информации, так как, исходя из имеющихся данных, сделать точный прогноз невозможно, указал Кособоков.

Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов добавил, что Камчатка, Курилы, Командорские острова, Приморье, район Байкала входят в число самых сейсмоопасных регионов России.

Ранее сообщалось, что поблизости от разрушенного цунами королевства Тонга в Тихом океане произошло еще одно землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения зарегистрирован на расстоянии 99 км на юго-запад от главного острова и столицы островного государства Нукуалофы — здесь на данный момент проживает около 22,4 тыс. человек. Магнитуда землетрясения составила 6,0.

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