Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Cатирический мультсериал «Футурама» получит продолжение 01:56
Украина в 2022 году может получить американские катера Mark VI 01:51
Макрон прокомментировал свой диалог с Путиным 01:40
Российский хоккеист попал в голосование ИИХФ на лучшего игрока дня на ОИ 01:37
Северный флот РФ получит первый штатный носитель гиперзвукового оружия 01:27
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления 01:19
Губерниев считает, что WADA по-хамски пытается выбить Россию с Олимпиады 01:18
Россиянам рассказали об смертельно опасном симптоме «омикрона» у детей 01:17
Вице-губернатор Петербурга Потехина: в гимназии проводится проверка после скандала... 01:01
Шведская лыжница рассказала, как потеряла сознание после гонки на ОИ 01:01

Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в текущем году

Геофизик Кособоков предупредил о сильных землетрясениях на Курилах и Камчатке в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

На Курилах и Камчатке в этом году ожидаются сильные землетрясения. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков изданию Ura.ru.

«Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят», — заявил в ходе беседы специалист.

На данный момент нет конкретной информации, так как, исходя из имеющихся данных, сделать точный прогноз невозможно, указал Кособоков.

Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов добавил, что Камчатка, Курилы, Командорские острова, Приморье, район Байкала входят в число самых сейсмоопасных регионов России.

Ранее сообщалось, что поблизости от разрушенного цунами королевства Тонга в Тихом океане произошло еще одно землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения зарегистрирован на расстоянии 99 км на юго-запад от главного острова и столицы островного государства Нукуалофы — здесь на данный момент проживает около 22,4 тыс. человек. Магнитуда землетрясения составила 6,0.

Сейсмологи также выяснили причину загадочного цунами августа 2021 года

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть