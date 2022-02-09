В Петербурге умерла владелица старейшей пирожковой

Владелица старейшей в Санкт-Петербурге пирожковой «Хозяюшка» Валерия Романова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Neva.Today.

Романова руководила пирожковой на Московском проспекте с момента ее основания – с 1956 года. За более чем полувековую историю рецептура местной выпечки осталась неизменной.

Внук Романовой заверил, что в кафе бабушки ничего не изменится.

«Как и в предыдущие годы, ничего не будет меняться, потихоньку будем делать ремонт, печь пироги, рецептура меняться не будет, как была по старым книгам, так и есть», — сказал он.

По его словам, пирожковая останется семейным бизнесом. Производством продолжит заниматься его супруга Елизавета, которую обучила сама Валерия Романова.

Также сообщалось, что культовая пирожковая из-за разногласий с управляющей компанией оказалась под угрозой закрытия. Тогда горожане выступили в поддержку заведения, более 8 тыс. человек подписались против его закрытия.