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В Петербурге умерла владелица старейшей пирожковой

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Владелица старейшей в Санкт-Петербурге пирожковой «Хозяюшка» Валерия Романова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Neva.Today.

Романова руководила пирожковой на Московском проспекте с момента ее основания – с 1956 года. За более чем полувековую историю рецептура местной выпечки осталась неизменной.

Внук Романовой заверил, что в кафе бабушки ничего не изменится.

«Как и в предыдущие годы, ничего не будет меняться, потихоньку будем делать ремонт, печь пироги, рецептура меняться не будет, как была по старым книгам, так и есть», — сказал он.

По его словам, пирожковая останется семейным бизнесом. Производством продолжит заниматься его супруга Елизавета, которую обучила сама Валерия Романова.

Также сообщалось, что культовая пирожковая из-за разногласий с управляющей компанией оказалась под угрозой закрытия. Тогда горожане выступили в поддержку заведения, более 8 тыс. человек подписались против его закрытия.

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