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Уволившаяся в Петербурге учительница отказалась продолжать преподавательскую деятельность

Петербургская учительница Сапрыкина отказалась работать в школах

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Серафима Сапрыкина/Facebook

Учительница гимназии №168 города Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина, которая уволилась после чтения стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, отказалась продолжать преподавательскую деятельность, сообщает телеканал «Звезда».

«Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе... Не пойду я в школу больше работать», — сказала она.

По словам Сапрыкиной, она не нарушила никаких планов обучения, которые предписывались директором гимназии. Помимо этого, педагог отметила, что другие преподаватели после произошедшего заступились за нее.

Сапрыкина также рассказала, что после случившегося руководство образовательного учреждения не связывалось с ней и хранило молчание. По словам учительницы, наказывать директора гимназии она не хочет.

«Я не хочу, чтобы у нее с прокуратурой были разборки или еще с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», — объяснила она.

Ранее директор гимназии объяснила увольнение Сапрыкиной нарушением учебного плана. По ее словам, Сапрыкина поступила «не очень корректно», самостоятельно решив, какие занятия проводить. Она отметила, что в гимназии углубленно изучают русский язык и литературу, в том числе Хармса, однако замену одного занятия другим необходимо согласовывать либо с завучем по воспитательной работе, либо с директором.

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