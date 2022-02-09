Мама школьницы, чья учительница рассуждала о неполных семьях, назвала «облегчением» ее увольнение

Мама воронежской четвероклассницы, на уроке с которой учительница рассуждала о разводах родителей, Ирина, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дети не хотели учиться у этого педагога. Женщина отметила, что это ее бывший муж выложил аудиозапись с урока в интернет, однако они не предполагали, что ситуация «раздуется до такого масштаба».

«Предпосылки были, но как-то мирились, такого жесткача не было. С самого первого класса она вела, она молоденькая, это первый ее набор — все на это списывалось сначала: первый, второй, третий класс. Но четвертый класс — это уже прям треш. У меня дочь не хочет идти в школу, она говорит, что у нее постоянно болит голова, она спит на уроках. Вроде за лето соскучится, походит две недели — все: «Опять эта Дарья Николаевна, я не пойду, она ко мне придирается». Она реально предвзята к ребенку. Я с ней много раз разговаривала тет-а-тет. Я ей говорила, что это неправильно, ну как бы она молоденькая, я ей объясняю, что это учительский авторитет. Если она видит, что не получается, что дети не слушаются, значит, пусть попробует другую методику, развивает себя. Понятно, что 35 человек, под каждого не подстроишься, но делить их, чморить — это неправильно, им по 10 лет всего, а какие они будут в 15 лет? Что заложишь, то и начнут проецировать», — рассказала она.

По словам Ирины, учительница «выбесила» ее тем, что затронула тему про разводы. Она подчеркнула, что не желала увольнения учительницы, однако новость об этом стала для нее «облегчением».

«Когда вчера мы с дочкой разговорились, она чисто случайно мне рассказала про ситуацию. Она говорит, что учительница подняла такую тему, девчонки расплакались и они вышли из класса вчетвером. Я тоже с мужем в разводе, но у меня ребенок, наверное, менее травмирован, чем другие девчонки. Есть девочка, у которой родители только-только развелись, и с мамой там отношения не складываются, и ребенок очень сильно на себя это спроецировал и расплакался. Она затронула такую тему, выбесила меня, конечно. Дочь мне рассказала, а потом подружка скинула материал ей, оказывается, она записала. Я сказала скинуть папе, пусть он завтра пойдет с ней в школу, поговорит. Естественно, никто не планировал, что это раздуется до такого масштаба. Честно, для меня облегчение, что она уволилась. Я не рада, я не хотела ничего плохого человеку сделать, но я за своего ребенка порву. Я не хочу, чтобы моего ребенка травмировали», — добавила она.

Женщина отметила, что собиралась решить проблему на уровне директора, однако ее бывший муж решил выложить аудиозапись в интернет.

«Мужу пришло это в голову — выкинуть в интернет, мы не подумали о последствиях. Я собиралась идти к директору школы, я хотела это все на этом уровне решить, потому что, когда нанимаешь кадры, за ними нужно смотреть, их нужно обучать, контролировать, тем более, молодые кадры, неопытные. И если есть периодические жалобы, нужен двойной контроль. Нет, я лично не жаловалась, но я знаю, что многие мамы до директора доходили», — пояснила она.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» выложил аудиозапись, на которой учительница начальных классов в школе №103 в Воронеже рассуждала о неполных семьях. По словам педагога, дети из неполных семей бегают между родителями и обделены вниманием.

Позднее стало известно, что учительница решила уволиться.