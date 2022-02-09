В Роспотребнадзоре оценили количество повторных заболеваний коронавирусом в России

Директор по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН и врач-инфекционист Александр Горелов заявил, что в России значительно выросло число повторных заболеваний коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно», — заявил Горелов.

Со своим докладом он выступил на пресс-конференции, которая посвящена данным Роспотребнадзора по детской заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса. Горелов отметил, что у каждого человека иммунитет показывает разные результаты сопротивляемости, и призвал сделать бустерную прививку в надлежащий срок.

Ранее стало известно, что в России за сутки госпитализированы 20 178 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выписали 97 163 выздоровевших после коронавируса, также было выявлено 183 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, подтверждено 669 летальных исходов.