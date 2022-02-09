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Врач рассказал о факторе, способном снизить риск развития рака груди

Врач Мясников: женщины могут снизить риск развития рака молочной железы кормлением грудью

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РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что предотвратить развитие рака груди женщины могут кормлением детей грудным молоком. Об этом медик рассказал в эфире «Россия 1», сообщает РИА «Новости».

По словам Мясникова, процесс вскармливания может предупредить возникновение онкологического заболевания.

«На самом деле, имеется в виду рак груди. Действительно, у женщин, которые кормят грудью, риски развития рака груди меньше», — предупредил врач.

Рак молочной железы является распространенным видом онкопатологии в мире.

Ранее ученые Кембриджского университета нашли одну из причин агрессивного рака груди. До этого считалось, что в молоке находятся только отмершие клетки молочных желез.

Также стало известно, что ген рака груди повысил риски других видов рака. Мутации генов BRCA1 и BRCA2 встречаются у одного человека из 300-400. После установления связи между этими мутациями и риском развития рака груди и яичников ученые начали искать связь и с другими видами рака.

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