В Центре Чумакова рассказали об исследовании вакцины «КовиВак» от COVID-19 на детях

Центр имени Чумакова начнет исследование своей вакцины от коронавируса «КовиВак» на детях в феврале, передает «Интерфакс».

По данным главы центра Айдара Ишмухаметова, исследования будут проводиться в трех возрастных группах: 12–17 лет, затем после подтверждения эффективности вакцинации на этой группе — в категории 6–12 лет, а потом — в группе 3–6 лет. Концентрация препарата и дозировки в зависимости от возраста участников исследований меняться не будет, все группы испытуемых получат одну и ту же дозировку препарата с интервалом в 21 день, отметил Ишмухаметов.

Глава центра напомнил, что «КовиВак» разработан на основе инактивированной полиомиелитной вакцины, которая разрешена к применению с трех месяцев, к безопасности и реактогенности продукта с самого начала производитель предъявлял высокие требования.

В исследовании примут участие 1050 добровольцев, его окончание запланировано на 17 декабря 2022 года, однако разработчик заявил, что планирует закончить работу раньше срока.

«КовиВак» стала третьей вакциной, выпущенной в России, она была зарегистрирована в феврале 2021 года. Препарат разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 . Для этого коронавирус очищался, «убивался» формалином.