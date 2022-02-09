Снег, гололедица и около 0°C ожидается в Москве

Облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидается в Москве в среду, 9 февраля, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем в столице — от -1°C до +1°C, ночью на 10 февраля температура воздуха может опуститься до отметки в -3°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 740–742 мм рт. ст.. Влажность воздуха — около 74%.

В области ожидается температура в диапазоне от -4°C до +1°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до -6°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет существенное потепление. По его словам, среднесуточная температура воздуха в центральной части страны окажется выше многолетней нормы на семь-девять градусов — это температурные показатели марта в регионе.