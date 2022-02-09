В Новгороде на женщину с детской коляской упала наледь

В Великом Новгороде возле почтового отделения на женщину с коляской, в которой находился ребенок, упала наледь. Об этом пишут «Новгородские ведомости».

Инцидент произошел 8 феврале в районе дома 26 по ул Октябрьской. По предварительным данным, женщина получила травмы спины и головы. Ребенок не пострадал.

Региональная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом и даст правовую оценку работе управляющей компании, в ведении которой находится этот дом.

Ранее стало известно, что на прихожанку в Духовской церкви на территории лавры в Сергиевом Посаде во время молитвы упала глыба льда. Прихожанку доставили в больницу с переломом позвонка и сотрясением мозга.

В церкви идет ремонт, поэтому женщина молилась у стены на улице, где захоронены мощи православных святых. Во время молитвы на 65-летнюю пенсионерку обвалился снег, женщину накрыло с головой.