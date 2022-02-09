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Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома COVID-19

Инфекционист Тимаков: потеря обоняния встречается чаще при BA.2, чем при «омикроне»

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Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении версией «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 чаще, чем при первоначальном штамме «омикрона», пациенты стали терять обоняние, передает ТАСС.

«У BA.2 снова появился симптом «потеря обоняния», более часто начал снова наблюдаться», — заявил врач.

Он отметил, что те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, в настоящее время уже повторно заражаются коронавирусом, при этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что потеря обоняния, считавшаяся едва ли не главным признаком COVID-19, не вошла в число распространенных жалоб пациентов, зараженных «омикроном».

Штамм коронавируса В.1.1.529 («омикрон») обнаружили в 2021 году на юге Африки, впоследствии он распространился по всему миру, его выявили в 84 регионах России. Впоследствии также был обнаружен новый подтип ВА.2 «омикрон»-штамма коронавируса, так называемый «стелс-омикрон». В Роспотребнадзоре предупредили о его высокой контагиозности.

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Коронавирус 2019-nCoV
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