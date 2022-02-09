Сайт официального информагентства ЛНР подвергся кибератаке

Сайт официального информационного агентства ЛНР «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) 8 февраля подвергся мощной кибератаке. Об этом сообщил главный редактор Сергей Мешковой.

«Система безопасности ресурса, к сожалению, не сработала из-за того, что атака была очень мощной. Поэтому сегодня можно было наблюдать кратковременные сбои в работе нашего ресурса. В настоящее время они устранены», — сказал Мешковой.

Он напомнил, что ранее YouTube без объяснения причин удалил канал ЛИЦ. По словам Мешкового, эти два события — «звенья одной цепи в информационной диверсии».

По его словам, ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на время или определенного видео, но тогда были понятны формальные причины подобных действий.

Ранее на YouTube были заблокированы аккаунты ГТРК ЛНР, Луганского Информационного Центра, Народной милиции ЛНР, Народной милиции ДНР, Министерства информации ДНР. Официальной причиной указано «нарушение правил сообщества», однако местные журналисты утверждают, что это не соответствует действительности.