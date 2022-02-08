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Названы первые признаки заражения «стелс-омикроном»

Mirror: головокружение и усталость могут свидетельствовать о заражении «стелс-омикроном»

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Головокружение и усталость могут свидетельствовать о заражении подтипом ВА.2 «омикрон»-штамма коронавируса, так называемым «стелс-омикроном». Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

Как пояснили в ведомстве, головокружение «может появляться в течение дня», но если подобный симптом постоянен и интенсивен, стоит обратиться к врачу.

Другим распространенным симптомом, который появляется довольно рано, если вы заражены вирусом, является усталость. Доктор Анжелика Кутзи — южноафриканский врач, которая впервые сообщила властям об «омикрон»-штамме коронавируса в ноябре 2021 года, также говорила, что усталость наряду с мышечными болями могут быть одними из первых признаков этого варианта.

Также о заражении «стелс-омикроном» может свидетельствовать сухость или першение в горле, насморк, чихание и боли в мышцах, добавляет издание. Кроме того, некоторые пациенты жаловались на нехарактерные симптомы, такие как обмороки, заложенность носа, туман в голове, кожная сыпь, конъюнктивит, тошнота или рвота. Другие заявляли о сонном параличе и ночной потливости.

Ранее британская газета Express писала, что наличие головной боли может свидетельствовать о проблемах с дыханием при «омикрон»-штамме коронавируса. В Национальной службе здравоохранения Великобритании подчеркнули, что лекарства от болей в голове помогут снизить неприятные ощущения и их следует принимать не более трех раз в неделю.

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Коронавирус 2019-nCoV
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