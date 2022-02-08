Защита Заремы Мусаевой обжаловала арест

Адвокат Наталья Добронравова заявила, что защита Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, арестованной на 2 месяца по делу о нападении на полицейского, обжаловала постановление об аресте. Об этом адвокат рассказала РИА «Новости».

По ее словам, Мусаева утверждает, что не совершала никаких ни преступлений, ни правонарушений. «Она сказала: «я назвала свои имя, отчество и фамилию и упала, очнулась в спецприемнике», — рассказала Добронравова.

Адвокат сообщила, что Мусаева чувствует себя плохо, ей оказывают медицинскую помощь, а сотрудники СИЗО относятся к супруге бывшего судьи хорошо. Она предположила, что здоровье Мусаевой ухудшилось из-за сильного стресса и из-за длительного нахождения в дороге без еды и инсулина.

В настоящее время Мусаева находится под стражей. Ее обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и арестовали на два месяца.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, правозащитник Ибрагим Янгулбаев.

На него также завели дело — его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности.