Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Канцлер ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией по Украине 22:24
Сестра самарского школьника, совращенного учительницей, призвала «посадить педофилку» 22:20
Представитель ЕС заявил, что Россия не пытается захватить Украину 22:16
Вяльбе о бронзе Терентьева с спринте: Сашу уже обнимала, поднимала, целовала 22:12
Глава комитета парламента Финляндии ушел в отставку из-за твита об Украине и НАТО 22:03
В ЕК рассказали об интересе Европы в «Северном потоке – 2» 21:59
Клебо прокомментировал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде 21:57
В ООН оценили состоявшиеся встречи на высшем уровне по Украине 21:46
Президент РФС о введении Fan ID: мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов 21:41
Немецкий телеканал перепутал столицы Украины и России 21:39

Защита Заремы Мусаевой обжаловала арест

Адвокат заявила, что защита супруги бывшего судьи Янгулбаева Мусаевой обжаловала арест

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
mansur_solltaev/Instagram

Адвокат Наталья Добронравова заявила, что защита Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, арестованной на 2 месяца по делу о нападении на полицейского, обжаловала постановление об аресте. Об этом адвокат рассказала РИА «Новости».

По ее словам, Мусаева утверждает, что не совершала никаких ни преступлений, ни правонарушений. «Она сказала: «я назвала свои имя, отчество и фамилию и упала, очнулась в спецприемнике», — рассказала Добронравова.

Адвокат сообщила, что Мусаева чувствует себя плохо, ей оказывают медицинскую помощь, а сотрудники СИЗО относятся к супруге бывшего судьи хорошо. Она предположила, что здоровье Мусаевой ухудшилось из-за сильного стресса и из-за длительного нахождения в дороге без еды и инсулина.

В настоящее время Мусаева находится под стражей. Ее обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и арестовали на два месяца.

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, правозащитник Ибрагим Янгулбаев.

На него также завели дело — его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть