Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для окончания пандемии COVID-19 нужно привить 80% населения планеты. Об этом он рассказал в интервью Anadolu.

«Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев», — сказал ученый. По его словам, для этого необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить страны, которые не производят вакцины против COVID-19.

Гинцбург заметил, что Россия может производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы не только в России, но прежде всего в Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия на текущей неделе (7–13 февраля) может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон».

До этого Гинцбург заявил, что иммунитет человека после COVID-19 не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, а надолго защитить можно только при помощи вакцинации и бустера.