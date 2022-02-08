В Роттердаме могут снести исторический мост из-за 127-метровой яхты Безоса

Мэрия Роттердама получила запрос от хозяина роскошной яхты Y721 на разборку центральной секции исторического моста Конингсхафен. Как сообщает CNN Business, хозяин этой яхты, владельцем которой считается американский миллиардер Джефф Безос, обосновал это тем, что иначе 127-метровая не сможет покинуть верфь и выплыть в море.

Капитальная реставрация исторического моста, называемого местными «Шеф» закончилась всего в 2017 году. Тогда власти обещали, что разговоры о его сносе — беспочвенны. Теперь правительство Амстердама заявило, что перед принятием решения о сносе будет изучено то, насколько решение о возможном сносе части моста повлияет на экологическую и экономическую ситуацию в регионе.

Несмотря на то, что голландские журналисты в результате расследования смогли выяснить, что контракт на постройку судна был заключен именно представителями Джеффа Безоса, в самой компании американца отказались комментировать события, сославшись на тайну частной жизни.

«По моему, эта история — отличная иллюстрация мудрости, которая гласит: «Чем больше у тебя денег, тем больше и власти», — сказал местный житель.

Ранее компания Безоса Blue Origins проиграла иск к НАСА по поводу контракта SpaceX.