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В Роспотребнадзоре сообщили, какие возрастные группы чаще всего болеют COVID-19

Попова: максимальный прирост заболеваемости COVID-19 — среди детей до года и людей 65+

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Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом в РФ фиксируется среди детей до 1 года, а также среди взрослых старше 65 лет. Об этом на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу отметить, что тот рост, который мы наблюдаем по всей территории Российской Федерации, — это рост во всех возрастных группах. Но важно, максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю — это прирост в группе детей до одного года и это среди взрослых старше 65 лет», — сказала она.

По словам Поповой, среди этих возрастных групп максимально регистрируется инфекция, поэтому необходимо обратить внимание на это, планируя противоэпидемические мероприятия.

По информации оперштаба, в России за минувшие сутки число госпитализированных с коронавирусом пациентов составило 20 185 человек, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. За минувшие сутки в стране выписали 81 188 выздоровевших после коронавируса, также было выявлено 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, подтверждено 698 летальных исходов.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия на текущей неделе (7-13 февраля) может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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