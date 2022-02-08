Глава минздрава ФРГ ответил на вопрос о возможном окончании пандемии на «омикроне»

Глава минздрава Германии Карл Лаутербах заявил, что коронавирус, скорее всего, продолжит мутировать. Об этом он сообщил изданию Stern.

«На данный момент вирус имеет наилучшие условия для дальнейшего развития. То, что при таком большом количестве инфекций не возникнет мутаций, немыслимо с эпидемиологической точки зрения», — сказал он.

По его словам, пандемия не закончится на штамме «омикрон». Он выразил надежду, что следующие штаммы будут не такими заразными, но отметил, что «до сих пор это было не так».

Ранее сообщалось, что «омикрон» оказался заразнее более ранних штаммов SARS-CoV-2 благодаря новому пути внутрь клетки. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков.

Все предыдущие версии вплоть до «дельты» зависели от TMPRSS2-протеазы, поясняет Волчков. Этот белок можно назвать вторым ключом для входа в клетку. Первый ключ — это рецептор АСЕ2, который еще называют входными воротами для коронавируса. Правило двух ключей работало до появления «омикрона». И это же правило способствовало появлению синцитиев — конгломератов из слипшихся клеток.