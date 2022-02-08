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Мужчина совершил суицид в поликлинике на юге Москвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Мужчина совершил суицид в поликлинике на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел в травматологическом отделении поликлиники № 52 на Булатниковском проезде. Мужчина прошел в зал ожидания, спустя несколько минут сотрудник медучреждения нашел его с ранением. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя пять часов он скончался.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник агентства уточнил, что других людей в зале ожидания не было, а сам зал находился вне зоны видимости охраны. Скончался 75-летний житель Москвы, рядом с ним нашли принадлежащий ему пистолет.

Ранее сообщалось, что в Московской области в Красногорске офицер в звании капитана покончил с собой. Самоубийство совершил находившийся в медучреждении офицер, у которого диагностировали гнойную рану грудной клетки.

Перед тем, как покончить с собой, офицер оставил предсмертную записку.

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