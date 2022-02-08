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В СВР заявили, что США продолжают воровать нефть в Сирии

В СВР: США активно участвуют в подпольной торговле нефтью в Сирии

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Ari Jalal/Reuters

США расхищают природные ресурсы Сирии, а также активно участвуют в подпольной торговле нефтью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки РФ (СВР).

«Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до трех миллионов баррелей сырья», — говорится в заявлении ведомства.

В СВР также отметили, что около трети похищенной нефти продается при посредничестве американцев в Курдский автономный район Ирака по цене $35-40 за баррель.

Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с минскими властями соглашение об отправке белорусских военных в Сирию. Они будут подчиняться командованию российского контингента и оказывать гуманитарную помощь.

Белорусские военные будут размещены в местах дислокации российской авиационной группы. Всего в Сирию отправятся 200 человек.

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