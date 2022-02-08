В Белоруссии могут ввести заочное производство в отношении обвиняемых за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в уголовном кодексе может появиться «заочное» производство по делам в отношении фигурантов, уехавших из республики. Об этом сообщает «БелТА».

«Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть», — сказал Лукашенко во время заседания Совета безопасности.

Как подчеркнул президент, аналогичные подходы давно применяются во многих странах, в том числе европейских.

По словам главы государства, меры могут быть применены в отношении лиц, намеревающихся навредить Белоруссии, экономике и гражданам, а потом скрываться за границей.

Конкретные поправки в законодательстве и примерные сроки расмотрения пока не приводятся.

Ранее Лукашенко пообещал признать Крым российским «при необходимости».