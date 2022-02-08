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Госдуме предложили снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда

Титов: законопроект об аресте имущества до суда станет рычагом давления на бизнес

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к спикеру Государственной думой России Вячеславу Володину с предложением снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда, сообщает ТАСС.

«Данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес. В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда», — указано в письме Титова, распространенного его пресс-службой.

По словам Титова, инициатива может нанести вред предпринимателям, чей бизнес и так пострадал в связи с пандемией коронавируса.

«Принятие подобных документов ведет к угасанию предпринимательской инициативы, снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности, что чревато негативными последствиями для экономики страны», — пишет Титов.

Ранее Центробанк предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний.

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