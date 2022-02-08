Академик оценил роль насыщенного микроэлементами рациона

Внештатный специалист диетолог Минздрава, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что здоровое питание способно продлить жизнь человека. Об этом сообщает радио «Sputnik».

«Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», — предупредил академик Российской академии наук.

Пор его словам, лучше всего будет, если рацион будет содержать порядка 200 химических соединений, требующихся организму человека.

Как подчеркнул диетолог, 30-40 калорий являются незаменимыми.

«Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны», — добавил Тутельян.

С нужным количеством калорий возможно поддержать физическое здоровье в тонусе, заключил он.

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