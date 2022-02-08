В России может появиться ответственный за права педагогов

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов считает, что в России нужен институт уполномоченного по правам учителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентария, направленное на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

По словам Чернышова, данный пост поможет избежать необоснованных нападок на педагогов.

«В связи с последними событиями в одной из школ Санкт-Петербурга (увольнение сотрудницы гимназии №168) прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения в России должности уполномоченного по правам учителей», — уточняется в тексте письма депутата Госдумы.

Как подчеркнул народный избранник, сейчас сообщество учителей является беззащитным перед реалиями современной жизни. Появление ответственного за права учителей повлияет на данную ситуацию, уверен Чернышов.

Также депутат добавил, что система образования в России нуждается не только в конструктивной критике, но и в поддержке тех, кто работает с детьми».

Еще Чернышов обратил внимание, что бывают ситуации, когда учителей увольняют без причин и им негде отстаивать свои права.

Ранее директор гимназии объяснила увольнение учителя Серафимы Сапрыкиной за чтение Даниила Хармса нарушением учебного плана.