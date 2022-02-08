Россияне назвали наиболее раздражающий вопрос на собеседованиях

Россияне назвали вопрос о том, кем они видят себя через пять лет, одним из самых раздражающих на собеседованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».

Опрос проводился в период с 1 по 7 февраля, в нем приняли участие 1 740 жителей России в возрасте от 18 до 55 лет.

Более 90% россиян отметили, что им не нравится качество собеседований. Вопрос «кем вы видите себя через 5 лет?» приводит в раздражение 20% соискателей, отсутствие обратной связи — 16%, высокомерие сотрудников компании — 15%, многоэтапные собеседования — 14%, вопросы личного характера — 14%, задачки и загадки на проверку логики — 8%.

После непонравившегося интервью 41% соискателей не готовы принять предложение о работе; 29% отмечают, что их выбор будет зависеть от заработной платы; точно не намерены устраиваются в компанию с плохими собеседованиями 17% россиян, лишь 13% респондентов не боятся стать частью команды с жестким отбором кандидатов.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян (73%) проверяют работодателя, прежде чем отправить ему свое резюме или пойти на собеседование.