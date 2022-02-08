Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в Telegram, что в России вступил в силу закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за педофилов-рецидивистов.

«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», — говорится в сообщении.

Володин отметил, что в законодательстве «осталось много пробелов», поэтому работу над решением проблемы педофилии нужно продолжить.

Он привел в пример преступника, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, и получил за это 3,5 года колонии общего режима.

«Разве это справедливо?», — возмущается политик, отмечая , что этот случай не единственный.

«В этой связи [я] обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ», — резюмировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ужесточить ответственность для лиц, пропагандирующих или оправдывающих педофилию.