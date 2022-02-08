В Красноярском крае нашли тело депутата

В Красноярском крае найден мертвым депутат Новоселовского райсовета Андрей Шалько. Об этом пишет издание «Запад 24».

Информацию о гибели депутата подтвердила председатель райсовета Людмила Толстикова.

По данным журналистов, причиной смерти Шалько стало огнестрельное ранение.

«Андрей Шалько умер от огнестрельного ранения, однако он был опытным охотником и выстрел, унесший его жизнь, вряд ли мог быть случайным, при этом он своим близким не высказывал никаких намерений свести счеты с жизнью и был человеком жизнерадостным и очень общительным, стараясь не допускать никаких конфликтных ситуаций», — пишут они, отмечая, что рядом с телом не было предсмертной записки.

Как рассказал РИА «Новости» источник в краевом управлении МВД, предварительно, смерть депутата не связана с криминалом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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