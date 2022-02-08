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Врач рассказал об особенностях постковидного синдрома у детей

Инфекционист Тимаков: у детей постковилный синдром нарушает работу ЦНС и ЖКТ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал «Ленте.ру» о постковидном синдроме у детей — его отличиях от последствий коронавирусной инфекции у взрослых.

По его словам, проявления постковидного синдрома в основном не зависят от возраста, но есть и особенности свойственные детям.

«Больше поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции — у взрослых это чаще связано с легкими. У детей может быть нарушение сна, задержка моторных навыков, снижение когнитивных способностей, выраженное изменение аппетита, из-за которого они худеют — у них тоже могут пропадать обоняние и вкус, но они это не понимают, и просто меняются вкусовые предпочтения», — отметил специалист.

Тимаков отметил, что у переболевших COVID-19 детей может длительное время не проходить жидкий стул. Также повышается риск заболеть ОРВИ и могут воспалиться лимфоузлы.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, как дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон»-штаммом.

Врач отметила, что тяжелое течение COVID-19 наблюдается менее чем у 1% инфицированных «омикроном» детей. Общая ковидная статистика (по всем вариантам SARS-CoV-2) показывает, что детей госпитализируют в 3% случаев.

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Коронавирус 2019-nCoV
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