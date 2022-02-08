В Москве во вторник потеплеет до 3°C

Сегодня, 8 февраля, в столице будет облачно, ожидается снег и гололедица, температура воздуха поднимется до 3 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура будет колебаться между 1°C и 3°C. С наступлением ночи может похолодать до минус 3 градусов.

Ветер прогнозируется южный, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет равняться примерно 740 мм рт. ст.

В Московской области днем прогнозируется -2°C...3°C, ночью столбики термометров могут опустить до -3°C.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах России в ближайшее время ожидается аномальная погода — от оттепели до тридцатиградусного мороза.

В европейской части страны температура существенно превысит норму, рассказал он. Так, в Москве и Подмосковье будет на 8–10 градусов теплее, а в Санкт-Петербурге превышение составит 6–10 градусов.

На юге Западной и Средней Сибири, напротив, прогнозируется резкое похолодание.