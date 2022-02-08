Поезд Деда Мороза прибудет в дальневосточные города в конце осени этого года

Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга прибудет в города Дальнего Востока только в конце осени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

В релизе ДВЖД сказано, что компания ведет разработку новых маршрутов поезда Деда Мороза. Железная дорога также отметила, что акция с успехом прошла в городах западной части России в 2021 году. Примерная дата прибытия — последние числа ноября.

В пути поезд будет делать остановки, до дальневосточных городов ему ехать около 10 дней в одну сторону.

С прибытием поезда в города Дальнего Востока начнутся поздравления с Новым годом, а затем поезд отправится назад поздравлять западные регионы.

Праздничный поезд начал путешествие по городам России 5 декабря. Это проект РЖД и администрации Вологодской области.

Состав движется на паровой тяге. В нем находится салон-приемная, вагоны для игр, вагон-лавка, вагон-ресторан и технические помещения для персонала. Дед Мороз поздравляет детей и исполняет их желания. На вокзалах была организована праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

Поезд проследовал через 36 городов и вернулся в Великий Устюг в середине января.

Ранее стало известно, где главный Дед Мороз страны встретил 2022 год.