Врач рассказала, как переносят заражение «омикроном» дети

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала в разговоре с РИА «Новости», как дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную «омикрон»-штаммом.

«Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом «омикрон», чаще всего в легкой форме. По сравнению с предыдущими волнами, сейчас у пациентов детского возраста и подростков намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, часто повышается температура тела, беспокоит выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита. У некоторых пациентов отмечают осиплость голоса, диарею, сыпь», — сказала она.

Врач отметила, что тяжелое течение COVID-19 наблюдается менее чем у 1% инфицированных «омикроном» детей. Общая ковидная статистика (по всем вариантам SARS-CoV-2) показывает, что детей госпитализируют в 3% случаев.

От 17 до 40% детей болеют коронавирусной инфекцией бессимптомно, добавила Руженцова.

Ранее иммунолог Болибок объяснил «Газете.Ru», почему дети стали чаще заражаться SARS-CoV-2. По его словам, коронавирус адоптировался к клеточному иммунитету, уровень которого особенно высок в раннем возрасте.