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В России рассказали о риске появления нового штамма коронавируса в 2023 году

Врач Соседова предупредила о риске появления нового штамма коронавируса в 2023 году

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Toby Melville/Reuters

Врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что на «омикроне» мутации коронавируса не закончатся. Об этом ведущий специалист проекта Vakcina.ru рассказала в интервью радио Sputnik.

Эксперт поделилась своим виденьем, какими свойствами может обладать следующий штамм.

С конца 2020 года ученые выявили около десяти вариантов коронавируса, отметила Соседова. По ее мнению, такая скорость мутаций указывает на возможность появления нового «серьезного» штамма уже к началу 2023 года.

«Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьезный штамм будет уже в следующем году», — заявила изданию врач-биофизик.

Соседова считает, что инкубационный период нового варианта коронавируса будет примерно таким же, как у «омикрона». Может также сохраниться высокая заразность. Но сама болезнь, вызываемая этим новым будущим штаммом, будет более легкая, чем при инфицировании предыдущими вариантами коронавируса, полагает эксперт.

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов рассказал, что изменения в симптомах коронавируса будут проходить в четыре стадии, и сейчас человечество проходит третью.

Британская газета Express писала, что наличие головной боли может свидетельствовать о проблемах с дыханием при «омикрон»-штамме коронавируса. По словам медиков, продолжительные головные боли при коронавирусе бывают у тех пациентов, кто до заражения часто жаловался на подобный недуг. Однако от этого симптома никто не застрахован, и он может проявиться у любого человека даже после выздоровления.

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