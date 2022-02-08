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В России свидетельства о смерти станут электронными

С 1 марта медсвидетельства о смерти станут электронными

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В России с 1 марта 2022 года медицинские свидетельства о смерти станут электронными по всей стране. Помимо этого, Минздрав будет вести единый федеральный реестр таких свидетельств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию гражданина. Данные о причинах смерти, медорганизациями будут вноситься в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда они поступят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Уточняется, что родственникам скончавшегося документ не нужно будет никуда предоставлять. Ранее свидетельства о смерти приходилось приносить в ЗАГС, чтобы там сделали отметку.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев указал, что переход на электронные медицинские свидетельства о смерти избавит родственников умершего от визита в медучреждение, а также изменит качество статистической информации.

Граждане получат электронные медицинские свидетельства о смерти своих родственников в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что депутаты Госдумы готовятся внести в феврале проект нового закона о похоронном деле в России. Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Предлагается, в частности, расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в специальный реестр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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