Врачи предупредили переболевших коронавирусом о «мозговом тумане»

Врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков в беседе с Ura.ru рассказали, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с нарушением равновесия или «мозговым туманом».

«Мы точно знаем, что существует «мозговой туман»», — заявил Водовозов.

По его словам, это явление напрямую связано с поражением головного мозга при COVID-19.

«Причем оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. И со слухом проблемы. Главное, что они долгосрочные, и мы не знаем, как таких людей реабилитировать», — сказал медик.

В свою очередь Звонков указал, что нарушение координации в большинстве случаев связано с проблемами с сосудами или интоксикацией. К этому вряд ли может привести вирусная инфекция, а присоединившаяся бактериальная — вполне, заявил специалист. Он отметил, что поражение сосудов в этом случае является проблемой неинфекционного происхождения.

Ранее американские ученые выявили у перенесших COVID-19 изменения в мозгу как при болезни Альцгеймера.

До этого невролог Минздрава России Михаил Мартынов заявил, что после коронавируса у человека может увеличиться риск ишемического инсульта.