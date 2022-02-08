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В России появился новый вид мошенничества через платежные квитанции ЖКХ

РЕН ТВ: мошенники кидают в ящики фальшивые квитанции с QR-кодом для оплаты ЖКХ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Россиянка Виктория рассказала РЕН ТВ, что обнаружила в своем ящике поддельный счет для оплаты ЖКХ через QR-код.

Женщина хотела оплатить счет за газ и стала внимательно проверять свой номер дома и квартиры. Но, по ее словам, не нашла этих данных, когда воспользовалась QR-кодом.

Мобильный банк сообщал ей, что она собирается перевести деньги просто на некий банковский счет. Это насторожила россиянку. Она поняла, что в почтовые ящики поддельные счета подбрасывают мошенники.

«Я оплачивала газ и оказалось, что ничего нет, идет просто оплата на какой-то счет — ни фамилии, ни квартиры, ни адреса», — рассказала РЕН ТВ Виктория.

Она уточнила, что при этом в самой платежке были указаны все ее персональные данные.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин рассказал о мошенниках, которые под видом сотрудников управляющих компаний и аварийных служб ходят по квартирам, предлагая купить поддельное оборудование. Он уточнил, что злоумышленники предлагают установить газоанализатор для предотвращения утечки.

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