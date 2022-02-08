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В Гидрометцентре предупредили об оттепели и 30-градусном морозе

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с ТАСС, что в некоторых регионах России ожидается аномальная погода — от оттепели до тридцатиградусного мороза.

В европейской части страны температура существенно превысит норму, рассказал он. Так, в Москве и Подмосковье будет на 8–10 градусов теплее, а в Санкт-Петербурге превышение составит 6–10 градусов.

На Юге Западной и Средней Сибири, напротив, прогнозируется резкое похолодание.

«Температура будет опускаться до 25–35 градусов мороза, что на 4–6 градусов ниже нормы», — предупредил синоптик.

Он объяснил, что аномальные морозы связаны с развитием антициклона, определяющего погоду в Сибири.

«В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — отметил Вильфанд.

Ранее о существенном потеплении, которое в Центральную Россию принесет североатлантический циклон «Роксана», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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