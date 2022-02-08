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Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии в научной сфере в феврале

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8 февраля отмечается День российской науки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отобрал самые любопытные вакансии февраля в научной сфере. В материале, который есть в распоряжении «Газеты.Ru», представлены вакансии в сферах медицины, физики (в том числе ядерной), биологии, геологических изысканий и материаловедения.

Самым высокооплачиваемым предложением февраля оказалась вакансия математика-программиста в лабораторию волновых процессов и систем управления МФТИ. Специалист в команде по разработке антропоморфных роботов будет разрабатывать алгоритмы для решения прикладных задач в области движения двуногого робота. Претендент на вакансию должен иметь опыт работы от одного года, уметь программировать, решать прикладные задачи в области математического моделирования и оптимизации, а также знать численные методы и соответствующие программные пакеты. Работодатель обещает публикации в ведущих научных изданиях и участие в конференциях, а также заработную плату в размере 300 тыс. рублей в месяц (после уплаты налогов).

Эксперту-аналитику в Физтех-школе биологической и медицинской физики при МФТИ с зарплатой до 150 тыс. рублей в месяц предстоит проводить экспертизу научных и технологических проектов, патентных заявок в сфере медицины, медицинского оборудования, биотехнологии, фармацевтики. Также в задачи эксперта будет входить оценка технологической состоятельности и рыночных перспектив проектов, их бизнес-моделей, компетенций исполнителей. Работодатель обещает возможности профессионального развития, бесплатный тренажерный зал и бассейн. Вакансия подразумевает дистанционный формат работы, поэтому у жителя любого города есть шанс устроиться в команду ведущего технического вуза России.

Инженеру-исследователю в конструкторском бюро по разработке наукоемкого оборудования предлагают до 140 тыс. рублей в месяц. Специалист должен иметь высшее техническое образование и знать технический английский язык. Сотруднику предстоит разрабатывать новые приборы и модернизировать уже существующие, проводить испытания, искать новые направления и сотрудничать с отраслевыми НИИ. Работодатель будет оплачивать обеды и организовывать обучение за рубежом.

Начальнику сектора биостойкости в Курчатовском институте готовы платить 110 тыс. рублей в месяц. В обязанности будет входить проведение научно-исследовательских работ в области исследования стойкости конструкционных и функциональных материалов к воздействию биологических факторов. От кандидата требуется высшее профильное образование, умение работать в микробиологической лаборатории, опыт публичных выступлений. Желательно иметь научную степень.

Ранее стали известные самые востребованные профессии в России.

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