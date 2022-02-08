Россиянам назвали основные ошибки в уходе за домашними животными

Россия входит в первую пятерку стран по количеству домашних животных: кошек и собак. Несмотря на любовь к своему питомцу, многие хозяева допускают ряд ошибок в уходе, которые могут повлиять на здоровье животных. Сервис по безопасному заказу услуг «СберУслуги» и ветеринары Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» составили список самых распространенных ошибок. Материал есть в распоряжении «Газеты.Ru».

1. Отсутствие ветеринарного контроля

Некоторые хозяева совсем не следят за их здоровьем, в том числе и не посещают ветеринара. Такое отношение может сказываться на здоровье и качестве жизни питомца, например, могут появиться хронические болезни, а неправильный уход или питание спровоцировать новые. Животные не способны рассказать о том, что у них болит, поэтому стоит внимательно относится к изменениям в поведении и возникновении разного рода ран или воспалений. У животного может возникнуть не меньше разных заболеваний, чем у человека. Многие из них подают первые признаки с помощью незначительных симптомов, поэтому лучше перестраховаться и обратиться к ветеринару.

2. Отсутствие прививок

Зачастую россияне не вакцинируют домашних животных, хотя это одно из главных правил ухода за ними. Прививки помогут уберечь питомца от неприятных болезней. Кошек, например, от бешенства, чумы кошек, вирусного ринотрахеита, а собак от бешенства, лептоспироза и других заболеваний. Некоторые из инфекций человек может принести даже на подошве обуви или одежде, поэтому ветеринары рекомендуют прививать даже тех животных, которые никогда не покидают пределы квартиры.

3. Неправильное питание

Многие хозяева не уделяют должное внимание питанию домашнего животного, покупая лишь те корма, которые лежат на полках в супермаркетах, не задумываясь о его составе и потребностях питомца. Животные так же, как и люди, могут испытывать дискомфорт от недостатка каких-либо витаминов и других питательных веществ. Обычно же корма, которые продаются в продуктовых магазинах, не могут похвастаться высоким качеством, поэтому лучше всего закупаться в зоомагазинах и обязательно воспользоваться консультацией ветеринара, так как подбор корма зависит не только от породы и здоровья, но и от активности в жизни животного — в разных кормах разное содержание компонентов, как и в пище человека.

4. Отказ от стерилизации животных

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает пункт о принятии мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, поэтому если вы не опытный заводчик или не готовы воспитывать молодое потомство — стерилизуйте питомца вовремя. В обществе до сих пор распространено большое количество мифов о стерилизации — что это меняет характер животного, плохо влияет на здоровье и многое другое. На самом же деле стерилизация помогает предотвратить множество заболеваний, которые проявляются в зрелом возрасте у нестерилизованных животных. Она никак не влияет на характер и не приносит ни физического, ни морального вреда питомцу. Самой операции тоже не стоит бояться — она является стандартной и несложной.

5. Отказ от гигиенической стрижки

Многие хозяева отказываются от гигиенической стрижки домашних животных, хотя собакам и даже некоторым породам кошек (длинношерстным и пушистым) это необходимо. В первую очередь, гигиеническая стрижка нужна для поддержания чистоты шерсти и избежания колтунов, также это помогает нормализовать терморегуляцию тела животного, что особенно актуально в летнее время года. Обратите внимание, что речь идет именно о гигиенической стрижке, а не о полном бритье животного.

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