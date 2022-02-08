Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден пообещал Шольцу компенсировать российский газ 00:52
Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев 00:48
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ... 00:40
Юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков 00:40
Отец Малкина рассказал о звездной болезни сына 00:38
Путин прокомментировал маневры российских войск у украинских границ 00:36
Соловьев: несчастных украинских спортсменов жалко, их уже просто затравили 00:31
Путин положительно оценил переговоры с Макроном 00:24
Байден рассказал, что ждет «Северный поток — 2» в случае вторжения... 00:23
В России проведут клинические исследования «КовиВака» с участием детей 00:23

Россиянам назвали основные ошибки в уходе за домашними животными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Россия входит в первую пятерку стран по количеству домашних животных: кошек и собак. Несмотря на любовь к своему питомцу, многие хозяева допускают ряд ошибок в уходе, которые могут повлиять на здоровье животных. Сервис по безопасному заказу услуг «СберУслуги» и ветеринары Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» составили список самых распространенных ошибок. Материал есть в распоряжении «Газеты.Ru».

1. Отсутствие ветеринарного контроля

Некоторые хозяева совсем не следят за их здоровьем, в том числе и не посещают ветеринара. Такое отношение может сказываться на здоровье и качестве жизни питомца, например, могут появиться хронические болезни, а неправильный уход или питание спровоцировать новые. Животные не способны рассказать о том, что у них болит, поэтому стоит внимательно относится к изменениям в поведении и возникновении разного рода ран или воспалений. У животного может возникнуть не меньше разных заболеваний, чем у человека. Многие из них подают первые признаки с помощью незначительных симптомов, поэтому лучше перестраховаться и обратиться к ветеринару.

2. Отсутствие прививок

Зачастую россияне не вакцинируют домашних животных, хотя это одно из главных правил ухода за ними. Прививки помогут уберечь питомца от неприятных болезней. Кошек, например, от бешенства, чумы кошек, вирусного ринотрахеита, а собак от бешенства, лептоспироза и других заболеваний. Некоторые из инфекций человек может принести даже на подошве обуви или одежде, поэтому ветеринары рекомендуют прививать даже тех животных, которые никогда не покидают пределы квартиры.

3. Неправильное питание

Многие хозяева не уделяют должное внимание питанию домашнего животного, покупая лишь те корма, которые лежат на полках в супермаркетах, не задумываясь о его составе и потребностях питомца. Животные так же, как и люди, могут испытывать дискомфорт от недостатка каких-либо витаминов и других питательных веществ. Обычно же корма, которые продаются в продуктовых магазинах, не могут похвастаться высоким качеством, поэтому лучше всего закупаться в зоомагазинах и обязательно воспользоваться консультацией ветеринара, так как подбор корма зависит не только от породы и здоровья, но и от активности в жизни животного — в разных кормах разное содержание компонентов, как и в пище человека.

4. Отказ от стерилизации животных

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает пункт о принятии мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных, поэтому если вы не опытный заводчик или не готовы воспитывать молодое потомство — стерилизуйте питомца вовремя. В обществе до сих пор распространено большое количество мифов о стерилизации — что это меняет характер животного, плохо влияет на здоровье и многое другое. На самом же деле стерилизация помогает предотвратить множество заболеваний, которые проявляются в зрелом возрасте у нестерилизованных животных. Она никак не влияет на характер и не приносит ни физического, ни морального вреда питомцу. Самой операции тоже не стоит бояться — она является стандартной и несложной.

5. Отказ от гигиенической стрижки

Многие хозяева отказываются от гигиенической стрижки домашних животных, хотя собакам и даже некоторым породам кошек (длинношерстным и пушистым) это необходимо. В первую очередь, гигиеническая стрижка нужна для поддержания чистоты шерсти и избежания колтунов, также это помогает нормализовать терморегуляцию тела животного, что особенно актуально в летнее время года. Обратите внимание, что речь идет именно о гигиенической стрижке, а не о полном бритье животного.

Ранее «Газета.Ru» писала, что у кошек из-за одомашнивания уменьшился объем мозга. Зооспециалисты объяснили, почему это не означает, что интеллектуальные способности их стали хуже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть