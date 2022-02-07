Ученые назвали привычку, помогающую предотвратить инсульт

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у людей, регулярно принимающих ванну, ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Об этом пишет газета Daily Express.

Исследование проводилось в Японии с участием более 30 000 человек. В комментарии изданию доктор Адольф Хаттер пояснил, что «более высокая температура в теплой ванне вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление».

Ученые обнаружили, что «по сравнению с людьми, которые принимали ванну реже двух раз в неделю, у тех, кто принимал ванну почти каждый день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 28% ниже». А у тех, кто принимал ванну каждый день, «риск инсульта был на 26% ниже… после того, как исследователи скорректировали результаты с учетом других факторов, влияющих на здоровье сердца, таких как диета, физические упражнения и курение».

При этом температура воды в ванне не влияла на результат.

Ранее сообщалось, что мужчины среднего возраста с повышенной тревожностью могут подвергаться повышенному риску заболеваний сердца, инсульта и диабета второго типа. Как пишут авторы исследования, невротизм – это черта характера, которая заставляет интерпретировать ситуации как угрожающие и заслуживающие беспокойства. Оно может быть уместным, когда приводит нас к конструктивным решениям. Однако беспокойство также может быть нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает повседневной деятельности.