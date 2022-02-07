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Полиция Джорджии приняла выброшенную куклу за тело девушки

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Jones County Sheriff/Facebook

Обнаруженное в лесопарке Хичити в американской Джорджии тело девушки оказалось куклой. Об этом сообщает новостной портал города Мейсон со ссылкой на шерифа округа Джонс.

Прибывшая на место предполагаемого преступления полиция была удивлена, обнаружив на «теле жертвы» серийный номер производителя и имя «Селена».

«Слава богу, что в результате оказалось, что это — всего лишь кукла. Если вы знали Селену или имеете информацию о ее местонахождении перед тем, как она оказалась в лесопарке, то можете быть спокойны. Образцы ДНК не собирались», — сообщили в правоохранительных органах округа.

Шериф попросил местных жителей впредь более ответственно подходить к проблеме избавления от мусора, добавив, что для него есть специально отведенные места.

Ранее сообщалось о том, что нашумевшая история из Ставрополя о подмене тел детей куклами оказалась обманом.

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