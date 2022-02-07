Депутат из партии Зеленского попался на крупной взятке

На Украине задержали депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых по подозрению в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Только что НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч гривен (1 495 978 рублей) неправомерной выгоды. Он находился в розыске», — заявили в Бюро.

Депутату вручат ходатайство об избрании меры пресечения. В НАБУ ранее опубликовали видеозаписи разговоров человека, похожего на Кузьминых, с представителем компании, которая помогает поставлять оборудование в медицинские учреждения Житомирской области. В ходе беседы мужчина с голосом, похожим на голос нардепа, отмечал, что для решения одного вопроса контактировал с главой минздрава Украины Виктором Ляшко.

В НАБУ рассказали, что депутат требовал 30%-й откат в обмен на помощь в обеспечении победы на государственных тендерах.

Ранее депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко не задекларировал 41 квартиру из-за болезни и неумение заполнять декларацию.