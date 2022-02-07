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На севере Москвы нашли мертвым отставного генерала

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Тело генерал-майора милиции в отставке с огнестрельным ранением нашли в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мертвым мужчину 1945 года обнаружила его супруга утром 5 февраля в квартире дома на Хорошевском шоссе.

Предсмертной записки не было.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

В середине января в Тульской области был обнаружен мертвым 32-летний мировой судья Павел Николаев.

10 января сообщалось, что в Свердловской области депутат думы Амиральского городского округа от КПРФ Валерий Блинов насмерть замерз на улице.

В конце декабря прошлого года в Москве был найден мертвым начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев.

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