Калифорнийские школьники устроили протест из-за запрета шоколада

Ученики школ города Вакавилль стали протестовать против решения местного образовательного округа исключить шоколадные изделия из меню в столовых. Так сообщил телеканал Fox San Antonio.

Самым ощутимым для учеников изменением стало исключение шоколадного молока из рациона. Дети в заранее назначенное время вышли с уроков во двор школы с целью выразить свое недовольство изменениями.

«Мы так чувствуем. Нам действительно это очень важно и и мы хотим его вернуть», — сообщил один из школьников.

В результате мнение школьников было услышано. Теперь шоколадное молоко будет доступно один день в неделю, несмотря на предполагаемый риск для здоровья детей в связи с повышенным содержанием сахара.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прошел митинг родителей школьников, недовольных переводом детей на дистанционное обучение.