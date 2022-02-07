В Новой Москве из машины выбросили раненого мужчину

В Новой Москве неизвестные выбросили из машины мужчину с огнестрельным ранением, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину с ранениями нашли прохожие на улице Адмирала Корнилова, они вызвали скорую помощь и пострадавшего отвезли в больницу.

В настоящее время мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Личность пострадавшего уже установлена, полиция занимается поисками машины BMW, на которой, по свидетельствам очевидцев, передвигались злоумышленники.

В прошлом году в центре Москвы неизвестные на автомобиле Toyota Land Crusier черного цвета выкинули из машины умирающего мужчину. По предварительной информации, его избили, после чего привезли в центр города и на ходу выбросили из автомобиля. На тот момент пострадавший был еще жив, однако впоследствии скончался от травм.