Адвокат Виктора Бута назвал способ вернуть российских и американских заключенных домой

Американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в тюрьме в США, Стив Зиссу предложил объединить усилия родных россиян, находящихся в тюрьмах США, и американцев, отбывающих наказание в России, для возвращения своих близких домой, передает РИА «Новости».

Он указал, что правительство США ничего не сделало для возвращения их родных на родину и не заинтересовано в переговорах на эту тему.

«Пришло время семьям россиян, заключенных в американские тюрьмы, и американцев, отбывающих тюремные сроки в России, собраться вместе и объединить усилия ради общей цели репатриации их родных и близких», — заявил адвокат.

Он сообщил, что уже провел несколько бесед с семьями американцев, отбывающих срок в российских тюрьмах, и отметил «некоторую степень открытости к позитивному диалогу» по этой проблеме. Зассу подчеркнул, что, собрав эти семьи вместе, можно будет организовать собственный «мини-госдепартамент» и общими усилиями лоббировать «проведение разумной сделки».

В декабре в МИДе сообщали, что со стороны Соединенных Штатов нет готовности обсуждать обмен заключенных, находящихся в американских и российских исправительных учреждениях. В ведомстве отметили, что российская сторона будет продолжать работу в заданном направлении, добиваясь возврата на родину россиян.