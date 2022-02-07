В Казахстане арестовали бывшего зампреда Комитета национальной безопасности Ергожина

Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина заключили под стражу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на КНБ.

Отмечается, что уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

Там добавили, что другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее сообщалось об аресте бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Их подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Согласно действующему в стране законодательству, Масимову грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

После отставки и ареста бывшего начальства комитет национальной безопасности Казахстана приступил к работе по переформатированию своей деятельности.